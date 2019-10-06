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Gülden Pekcan Duman hayatını kaybetti

Hakim Gülden Pekcan Duman amansız hastalığa yenik düştü. Adalet Bakanı Gül'den başsağlığı mesajı

Gülden Pekcan Duman hayatını kaybetti

Yargıyat’da görev yapan Hakim Gülden Pekcan Duman bir süre önce amansız bir hastalığı yakalandı. Yapılan tüm tedavilere rağmen genç hakim yaşama tutunamadı.

Genç Hakimin cenazesi 7 Ekim Pazartesi günü Aydın Bey Camiinde kılınacak öğle namazının ardından Kemer Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Adalet Bakanı Gül'den başsağlığı mesajı
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Yargıtay Tetkik Hakimi Gülden Pekcan Duman Hanımefendinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kıymetli eşi Tuğrul Duman Hakimimize sabırlar, yakınlarına ve yargı camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Yargıyat
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