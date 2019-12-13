Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme

Cankel'in katil zanlısı eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan hakkında "tasarlayarak" ve "canavarca hisle veya eziyet çektirerek" öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Muğla'da sevgili ve arkadaş olan sanık ve maktulün aralarının genç kızın üniversite eğitimi dolayısıyla Isparta'ya taşınması nedeniyle açıldığı belirtildi.

Olay tarihinden bir hafta önce maktulle sanığın ayrıldığı kaydedilen iddianamede, Cankel'in sosyal medya hesaplarında Pehlivan'ı engellediği bildirildi.

Cankel'in, ablası yanında bulunduğu sırada genç kızın ikametgahına gittiği, dönüp dönmediğini kontrol ettiği ve kapısına tespihini asarak eve geldiğini belli etmeye çalıştığı kaydedildi.

Sanık ve maktulün gece yarısı genç kızın ikametgahında tartışmaya başladığı belirtilen iddianamede, sanık Pehlivan'ın maktulün boğazını sıkıp yumruk attığı, "Seni öldüreceğim, daha sonra da kendimi öldüreceğim." dediği anlatıldı.

Olay yerinden kaçmaya çalışmış

Ağlamaya başlayan genç kızın dışarı çıkmak istemesi üzerine sanıkla markete gittikleri aktarılan iddianamede, market alışverişi sonrasında maktulün, sevgilisi Osman S'yi aramaya çalıştığı ancak sanığın telefonunu yere atıp kırdığı bildirildi.

Cankel'in bunun üzerine olay yerinden kaçmaya çalıştığı ancak başaramadığı, kendisini kucaklayan sanığın yeniden ikametgahın önüne getirdiği belirtilen iddianamede, sanığın yine Cankel'i darbetmeye başladığı ve bunu gören çevredekilerin polise haber verdiği anlatıldı.

Olay yerine gelen emniyet görevlilerinin savcılık talimatına uygun olarak tarafların ifadelerini ve adli raporlarını aldığı, mala zarar verme olayıyla ilgili görgü tespiti yapıldığı, gerekli işlemlerin ardından şüphelinin 03.51 sıralarında serbest bırakıldığı kaydedildi.

Adli muayene raporuna göre basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralandığı tespit edilen maktulün dosyadaki ifadesinde herhangi bir şikayetinin olmadığına ve tedbir kararı alınmasını istemediğine dikkati çekilen iddianamede, bu nedenle sanık hakkında kasten yaralama ve mala zarar verme suçları açısından ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği, Pehlivan'ın üzerine atılı tehdit suçu bakımından ise dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderildiği belirtildi.

Üzerinden çıkan mektup "tasarlama" olarak değerlendirildi

İfadesi alınan Cankel'in daha sonra ikametgahına gittiği, sanığın da aynı adrese gittiği belirtilen iddianamede, "Maktulle sanık bir süre konuştu. Maktul, sanığa başının ağrıdığını söyleyince taksiyle hastane gittiler. Hastane dönüşü sanık da evde kaldı. Sanıkla maktul tartışmaya başladı. Maktulün boğazını önce kulaklıkla sıkmaya başladı. Kalbini dinlediği maktulün yaşadığını anlayınca Güleda'yı bıçakladı." tespitinde bulunuldu.

Adli muayene ve otopsi tutanağına göre maktulün boynuna yönelik boğma eyleminin amacına ulaşmadığı bildirildi.

Buna göre Cankel'in kesin ölüm sebebinin kesici ve delici aletle akciğer yaralanması ve buna bağlı iç kanama olduğu tespitine yer verilen iddianamede, bunun sanığın canavarca hisle hareket ettiğini gösterdiği anlatıldı.

Sanığın teslim olduktan sonra üzerindeki mektubu görevlilere verdiği kaydedilen iddianamede, mektupta "Şimdi gidiyorum ama tek başıma değil. Beni bu seçeneği seçmeye mecbur kıldınız. Yanımda kelebeğim var. Unutmadan hiç alkol almadım veya bir madde. Kafam yerinde. Her şeyin zamanı yaşadığımız andır. Mutlu olmayı ertelemeyin. Canınız istediği zaman ölmeyeceksiniz." ifadelerinin yazılı olduğu belirtildi.

İddianamede, sanığın savunmasında mektubu iki üç gün önce yazdığını beyan etmesinin eylemindeki tasarlama kastını gösterdiği tespitine yer verildi.

Fatih Mahallesi'nde apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, 19 Kasım'da eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Cinayetten sonra polise teslim olan zanlı tutuklanmıştı.