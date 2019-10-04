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Güler, ABD'li mevkidaşı ile güvenli bölgeyi görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, telefonda görüştüğü ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley ile Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Güler, ABD'li mevkidaşı ile güvenli bölgeyi görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, telefonda görüştüğü ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Orgeneral Güler, ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley ile yaptığı telefon görüşmesinde mevkidaşına görevinde başarılar diledi.

Görüşmede, Suriye'de Fırat'ın doğusunda oluşturulması planlanan güvenli bölge konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #abd #genelkurmay başkanı #Yaşar Güler
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