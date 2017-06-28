"Sosyal medyada şehit sayısının ikiye yükseldiği yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor"

Kilis'in Elbeyli ilçe Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, askeri araçla kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada şehit sayısının ikiye yükseldiği yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.



Kaymakam Sarı, AA muhabirine, söz konusu kazada Piyade Astsubay Şevket Anlıbelik'in şehit olduğuna yönelik sosyal medyada asılsız paylaşımların yer aldığını ifade ederek yaralı Anlıbelik'in Kilis Hastanesinde tedavisinin devam ettiğini belirtti.



Askeri aracın arka lastiğinin patlaması sonucu karşı yönden gelen kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen kazada, yaralılara ilk müdahalenin olay yerinde yapıldığını ve yaralı Piyade Astsubay Şevket Anlıbelik'in zaman kaybetmeden hastaneye intikal ettirildiğini vurgulayan Sarı, "Bugün yaşanan talihsiz olayda yaralanan askerimizin tedavisi sürüyor. Sosyal medyada şehit sayısının ikiye yükseldiği yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor." dedi.

Kilis'te askeri araçla kamyon çarpışmış, kazada, askeri araçta bulunan Piyade Uzman Çavuş Ömer Çintay (29) olay yerinde hayatını kaybederken, Piyade Astsubay Şevket Anlıbelik ile kamyonda bulunan Mehmet Ünal, Deniz, Mehmet ve Ahmet Temizkan yaralanmıştı.

