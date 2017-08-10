Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Erzincan ve Trabzon'da da hissedildi
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde deprem oldu.
Depremin saat 18.19'da meydana geldiği belirtildi.
Büyüklüğünün 4 olduğu açıklanan deprem yerin 5,1 kilometre derinliğinde oldu.
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Kelkit'teki deprem 3,9 büyüklüğünde meydana geldi.
Kandilli verilerine göre, deprem yerin 5 kilometre derinliğinde oldu.
Depremin Trabzon'da ve Erzincan'da da hissedildiği öğrenildi.
ulusal.com.tr
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde saat 18.19'da 4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Trabzon'da ve Erzincan'da da hissedildi
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Erzincan ve Trabzon'da da hissedildi
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