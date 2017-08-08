Topbaş'tan Kılıçdaroğlu'na yanıt
Topbaş'tan Kılıçdaroğlu'na yanıt
'Türkiye'de kırmızı alarm verilebilir'
'Türkiye'de kırmızı alarm verilebilir'
Polis ve askerler gözaltına alındı
Polis ve askerler gözaltına alındı
Vatan Partisi: Kazanan Venezuela halkı olacaktır
Vatan Partisi: Kazanan Venezuela halkı olacaktır

Gümüşhane merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı

11 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında polis ve askerlerin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı

Gümüşhane merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı

Gümüşhane merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında polis ve askerlerin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin il yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında arama kararı bulunan Ö.A, A.A.U, H.Y, E.K, Z.Y, B.T, A.G, C.Ç, O.A, İ.D, C.K, B.K ve K.D'ye yönelik çalışma başlattı.

Aranan şahısların Gümüşhane, İzmir, Gaziantep, Konya, Sivas, Aydın, Şırnak, Erzurum, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar ve Trabzon illerinde bulunduğunu tespit eden ekipler, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aralarında polis ve askerlerin de bulunduğu şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #gümüşhane #fetö #pdy #gözaltı
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Harmankaya Kanyonu turizme kazandırılacak
Sonraki Haber
Diyarbakır'da 613 bin kök kenevir ele geçirildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.