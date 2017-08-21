İstanbul'da yarın kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kocaeli, Yalova ve Bursa'da sağanak yağış beklendiği belirtildi. AKOM'un uyarısının ardından İBB, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporlarına göre yarın hortum ve dolunun da etkili olabileceğini açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulundu.



MGM tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul'da yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gün boyu etkili olarak kuvvetli (10-30 mm) olması beklendiğinden başta ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.



AKOM DA UYARDI



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, "Son yapılan tamimlere göre gece 03.00'tan itibaren İstanbul'da yeniden kuvvetli yağış bekleniyor" denildi.



İstanbul Beykoz ve çevresinde sıradışı hava koşulları etkili oluyor. Ayrıca hortum da gözlenmişti.



İBB'DEN DOLU VE HORTUM UYARISI



İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporlarına göre yarın hortum ve dolunun da etkili olabileceğini açıkladı.



İBB'den yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporlarına göre şiddetli yağışlar bugün sabah saatlerden itibaren etkili oldu. Özellikle Anadolu yakası kuzey kıyılarında (Kilyos, Sarıyer, Beykoz ve Şile'nin köyleri) kuvvetli olan gök gürültülü sağanak yağışların ilerleyen saatlerde dinmesi bekleniyor. Akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur geçişleri olacağı tahmin ediliyor" denildi.



Yarın içinde uyarıların yer aldığı açıklamada, "İstanbul il genelinde salı günü ise gök gürültülü sağanak yağmurun yeniden kuvvetlenerek özellikle Anadolu yakasında daha etkili olacağı tahmin ediliyor. Atmosferin üst seviyesinin soğuk, yer seviyesinin (deniz ve kara) sıcak oluşu nedeniyle oluşacak kararsız hava koşulları nedeniyle hortum ile kısa süreli dolu yağışı, şimşek, yıldırım, gök gürültülü kısa süreli kuvvetli yağmur geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor. Yağış öncesi çöp, sigara izmariti, poşet gibi çöplerin tıkadığı mazgalların temizlik çalışmaları Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ve İSKİ ekipleri tarafından yapılıyor. Muhtemel yağış ve oluşabilecek olumsuzluklara karşı İlçe Belediyeleri bilgilendirildi. AKOM, İtfaiye, Yol Bakım Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, İSKİ ekipleri hazır bekletiliyor" ifadeleri kullanıldı



KOCAELİ İÇİN UYARI



MGM, Kocaeli için uyarıda bulundu. Kentte gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.



Açıklamada, "Marmara'nın doğusunda görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.



YALOVA İÇİN UYARI



Meteorolojiden Yalova için yapılan uyarıda şöyle denildi:



Marmara'nın doğusunda görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Yalova çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



BURSA İÇİN UYARI



Meteorolojiden Bursa için yapılan uyarı şu şekilde:



Marmara'nın doğusunda görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Bursa çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



SAKARYA İÇİN UYARI



MGM'den Sakarya için yapılan uyarıda şunlar belirtildi:



Marmara'nın doğusunda görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Sakarya çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması (21-75 mm) beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



DÜZCE İÇİN UYARI



Düzce için yağılan sağanak yağış uyarısında şunlar ifade edildi:



Düzce çevrelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması (51-100 mm) beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



ZONGULDAK'A UYARI



Meteoroloji tarafından Zonguldak'a dair yapılan uyarı şöyle:



Zonguldak çevrelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması (21-75 mm) beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



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