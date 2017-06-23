Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Jandarmadan duygusal klip
Jandarmadan duygusal klip
Acı haber geldi
Acı haber geldi

Güngören'deki silahlı çatışma

İstanbul Güngören'de 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili Trabzon'da gözaltına alınan ve örgüt elebaşı olduğu iddia edilen kişinin de aralarında bulunduğu 7 zanlı tutuklandı

Güngören'deki silahlı çatışma

 İstanbul Güngören'de 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili Trabzon'da gözaltına alınan ve örgüt elebaşı olduğu iddia edilen kişinin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, "Sarallar" olarak bilinen suç örgütünün Trabzon yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Ümit, Hakkı, Burhan ve Ersan Saral ile Fatih Muratoğlu, Selim Hacıahmetoğlu ve Ufuk İyibaş tutuklandı.

İstanbul'un Güngören ilçesi Güven Mahallesi Menderes Caddesi'ne 3 Haziran'da otomobille gelen kişiler, aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen başka bir gruba uzun namlulu silahlarla ateş açmış, çıkan çatışmada 1 kişi yaşamını yitirmiş, 7 kişi yaralanmıştı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #tutuklama #suç örgütü #sarallar
banner863
Önceki Haber
Mersin'de su tankının altında kalan çocuk öldü
Sonraki Haber
81 ildeki “Trafik Güvenliği Denetimleri“
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.