İstanbul Güngören'de 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili Trabzon'da gözaltına alınan ve örgüt elebaşı olduğu iddia edilen kişinin de aralarında bulunduğu 7 zanlı tutuklandı

İstanbul Güngören'de 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili Trabzon'da gözaltına alınan ve örgüt elebaşı olduğu iddia edilen kişinin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.



Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, "Sarallar" olarak bilinen suç örgütünün Trabzon yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan Ümit, Hakkı, Burhan ve Ersan Saral ile Fatih Muratoğlu, Selim Hacıahmetoğlu ve Ufuk İyibaş tutuklandı.



İstanbul'un Güngören ilçesi Güven Mahallesi Menderes Caddesi'ne 3 Haziran'da otomobille gelen kişiler, aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen başka bir gruba uzun namlulu silahlarla ateş açmış, çıkan çatışmada 1 kişi yaşamını yitirmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

