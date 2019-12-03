Günümüzde Atatürkçülük nasıl anlaşılmalı?

Ülkemiz başını ABD’nin çektiği emperyalist kampa ve kullanışlı enstrümanı olan PKK, FETÖ gibi unsurlara karşı vatan savunması yapmaktadır. Bugün de Amasya Genelgesi’nde belirttiği gibi “vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikede”. Böyle bir ortamda milli birliğin sağlanması hayatidir. Milletin birliğini engelleyen, milletin arasına soğukluk sokan, kafa karışıklığına neden olan fikirleri ve davranışları ele almamız önemli hale gelmiştir.

Kitabın esas hedefi; kendini Atatürkçü olarak tanımlayan kesimi; siyasal yaşamda karşılaştığı soru ve sorunlar üzerinde Atatürk’ün fikirleri ve Atatürk dönemi uygulamalarıyla düşünmeye sevk etmektir. Yazar Atatürkçülük üzerine üretilen fikirlerin Atatürk’ün bakışıyla ne derece bağdaştığını, Atatürk’ün fikirlerini ve uygulamalarını yansıtarak göstermeye çalışıyor. Çünkü yazar son yıllarda Atatürk, Atatürkçülük üzerine zihinlerin karıştığını; hatta Atatürkçülük adına Atatürk ile bağdaşmayan fikirlerini arttığını gözlemlediğini belirtiyor.

Ülkemiz ABD ve taşeronları ile milli devletini ve milli birliğini her zamankinden daha fazla savunmaya çalıştığı günümüzde Atatürkçülerin bakış açısını irdelemek; dolayısıyla emperyalizme karşı mücadeleyi zaafa uğratan fikri engelleri kaldırmak elzem oldu.

Bu eserde kendini Atatürkçü olarak tanımlayan kesiminin fikirlerine, aklındaki sorulara yer veriyor. Liberal, bölücü, dincilerden de gelen benzer sorular olsa da onları değil Atatürkçülerin kaygılarını ele alıyor. Çünkü Atatürkçülerin zihinlerindeki karışıklıkları, yanlış algılamaları giderdiğimizde toplumsal mücadelenin daha sağlıklı ilerleyeceğini düşünüyor.

Milli birliği sağlama noktasında Atatürkçülerin zihnini meşgul eden, onları hataya yönelten ve tutarsızlığa götüren hususlardan güncel ve yakıcı olanlara yanıt bulmaya çalışıyor. Yazar 100 sorunun tespitinde toplumsal mücadelenin içinde olan dostlarından da yardım almış. Üzerinde en fazla düşünülen hususları dikkate alıyor. Yanıtı aranan sorulardan bazı örnekler verelim:

Atatürkçülük sağ mı sol mu?

Atatürkçü batıcı mıydı?

Atatürk Türkiye halkını/halklarını mı Türk Milleti'ni mi tercih etti?

Ulusalcılık, milliyetçilik ve ırkçılık arasında ne farklar var?

Kürtçe’nin öğretilmesi ile Kürtçe eğitim aynı mı?

HDP Türkiyelileşiyor mu?

HDP önünde nöbet tutan Diyarbakırlı analar neyi gösterdi?

AKP kadiri mutlak mı? Mecburiyetleri yok mu?

“Savaşa Hayır” sloganı neleri gizliyor?

S-400’ler tam bağımsızlığa aykırı mı?

Rusya ve Çin emperyalist mi?

Atatürk mücadelede öncelik sıralaması yaptı mı?

Atatürk iç cepheyi nasıl birleştirdi?

Madımak Katliamları Alevicilik yapılarak önlenebilir mi?

Muhafazakar kesimle nasıl iletişim kurmalıyız?

Emperyalizme direnmenin anahtarı nedir?