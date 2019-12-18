Gürdeniz: Nusret’in 26 mayını kadar etkisi çok büyük bir anlaşma

Mavi Vatan doktrinin isim babası Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Ege Adaları’ndan Boğazlara, Doğu Akdeniz’den Karadeniz’e deniz jeopolitiği ile ilgili İzmir Urla’da konferans verdi.



Amiral Gürdeniz, deniz jeopolitiğinin üç asını anlattı.



Türkiye’nin 1952’de NATO’ya üye olmasıyla Ege ve Akdeniz’den uzaklaştırıldığını belirten Gürdeniz, Türk donanmasını hayal ettiği sürecin Mavi Vatan ile Deniz Kurdu 2019 tatbikatları ve Libya anlaşmasıyla devam ettiğini söyledi. Gürdeniz, Libya mutabakatının etkisinin Nusret mayın gemisinin Çanakkale Boğazındaki rolüne benzetti.



Türkiye-Libya anlaşmasının Yunanistan’da “Türklerden feci gol yedik” ifadeleriyle değerlendirildiğini aktaran Amiral Gürdeniz, anlaşmaya Hafter güçlerinin de itiraz edemeyeceğini ifade etti.



Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de sırasıyla Gambot, Sismik ve Sondaj diplomasisi uyguladığını kaydeden Gürdeniz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yaşamsal konumuna dikkat çekti.



Kanal İstanbul projesine karşı çıkan Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, “Rant Türk deniz jeopolitiğini etkilememeli” dedi.







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