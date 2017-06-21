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Güven timleri o 'enayi'yi yakaladı

Beyoğlu'nda merdivenlerde baygın halde yatan genç kıza uyuşturucu verdiği iddia edilen, alnında "Enayi" yazılı dövme bulunan Adem E gözaltına alındı.

Güven timleri o 'enayi'yi yakaladı

Taksim'de sırt üstü baygın olarak yatan 24 yaşındaki genç kız, sabah saatlerinde kameralara yansıdı. Görgü tanıkları, genç kıza bir kişinin uyuşturucu verdiğini daha sonra oradan ayrıldığını söyleyerek alnında 'enayi' yazdığını da eklediler.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda araştırma yürüttü. Güven Timleri kaldığı adresini belirledikleri Adem E adlı kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Adem E sorguya alındı.






 

Etiketler; #Güven timleri
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