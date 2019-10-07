Türkiye kararlı durdu, geri adım atmadı. Ankara'nın baskılarına Washington direnemedi. Güvenli bölge mutabakatı çöktü.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyon öncesi Amerikan ordusu bölgeden çekilmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Amerika Başkanı Donald Trump ile gece kritik bir görüşme yaptı. Görüşme içeriği açıklanmadı. Ama Beyaz Saray'dan yapılan açıklama tüm ipuçlarını verdi. Amerika,Türkiye'nin yapacağı Fırat operasyonu için bölgeden çekilme kararı aldı.

Türkiye'nin operasyonunun desteklenmeyeceği ilan edildi. IŞİD kozunu oynandı. Türkiye, Fırat'ın doğusundaki IŞİD'lileri serberst bırakmakla tehdit edildi.

ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak. Beyaz Saray açıklamasında; "ABD'nin son iki yıldır, bölgede yakaladığı IŞİD savaşçılarından Türkiye'nin sorumlu olacağı" ifadesi yer aldı.

Amerika Başkanı Donald Trump'tan da beklenen açıklama geldi.

Hareketlilik gün boyu sürdü. Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır hattına askeri birlik sevkiyatının yanı sıra iş makineleri sevk etti.

14 bin kişilik ÖSO birlikleri Türkiye'nin Afrin'de ağır silahlarla tatbikat yaptı. Tel Gazi köyünde PKK/PYD mevzileri ateş altına alındı.

Amerikan ordusu ise Tel Abyad ve Resulayn'daki gözlem noktalarını terk etti.

Bölgede 2 bine yakın askeri olan Amerika'nın Haseke, Rakka, Deyziyor ve Münbiç'teki gözlem noktalarını da boşaltması bekleniyor. Amerika'nın Fırat'ın doğusunda toplam 18 gözlem noktası bulunuyor.

Amerika'nın korumayacağını açıkladığı PKK/PYD terör örgütü büyük panik yaşıyor.



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