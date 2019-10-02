Güvenli Bölge konusunda istenenin hayata geçmediğini vurguladı. Meclis çatısı altından Fırat'ın doğusu için askeri harekat mesajı verdi.
Oturumda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan milletvekillerine seslendi. Erdoğan, Fırat'ın doğusunda istenen noktaya ulaşılamadığını söyledi, "Bir gece ansızın gelebiliriz" dedi.
Cumhurbaşkanı, sürece ilişkin yol haritasını da açıkladı.
Erdoğan konuşmasında iç cephede birlik vurgusu da yaptı.
Meclis'teki özel oturumda Meclis Başkanı Mustafa Şentop da bir konuşma yaptı. Şentop birlik ve beraberlik mesajları verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yer aldığı özel oturuma MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hastalığı nedeniyle katılamadı. Törene Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan ile çok sayıda yabancı ülke diplomatı da katıldı.
ulusal.com.tr
Amerika ile yürütülen Güvenli Bölge mutabakatı çöktü. Ankara'nın ajandasında Fırat'ın doğusuna tek taraflı operasyon planı var. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yaptı. "Fırat'ın doğusunda arzu ettiğimiz neticelerin hiç birine ulaşamadık" diyen Erdoğan, kaybedilecek tek bir gün dahi kalmadığını vurguladı.
Güvenli Bölge konusunda istenenin hayata geçmediğini vurguladı. Meclis çatısı altından Fırat'ın doğusu için askeri harekat mesajı verdi.