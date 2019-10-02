Amerika ile yürütülen Güvenli Bölge mutabakatı çöktü. Ankara'nın ajandasında Fırat'ın doğusuna tek taraflı operasyon planı var. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yaptı. "Fırat'ın doğusunda arzu ettiğimiz neticelerin hiç birine ulaşamadık" diyen Erdoğan, kaybedilecek tek bir gün dahi kalmadığını vurguladı.

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