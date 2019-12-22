Güvenlik soruşturması tekliften çıkarıldı

Güvenlik soruşturmalarını yasal çerçeveyle belirlemeyi öngören düzenleme kanun teklifinden çıkartıldı.

Anayasa Mahkemesi, 29 Kasım'da memuriyete girişte güvenlik soruşturması şartı getiren düzenlemeyi iptal etmişti. Yüksek Mahkeme, ilk uygulamanın usullerinin belirsiz olduğunu saptamıştı.

Bunun üzerine Ak Parti, kamuda çalışacak memurlar için yeni bir teklif hazırlayıp Meclis'e sundu. Teklifte memuriyete atanacak kişiler güvenlik soruşturmasına tabii tutulacaktı. Ancak teklif iktidar ve muhalefet partileri arasında tartışmalara neden oldu.

Meclis Genel Kurul’unda yapılan görüşmelerin ardından Ak Parti kamuya ataması yapılacak kişilere güvenlik soruşturması şartı getiren düzenlemeyi kanun teklifinden çıkardı. Metinden çıkarılan madde memurluğa alımlarda aranacak şartları da düzenlemeyi öngörüyordu.

Verilen önergenin gerekçesinde ise maddenin yeniden değerlendirilmesinin uygun olacağı belirtildi.

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