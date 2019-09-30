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Habertürk sunucusu Hülya Hökenek PYD’li Salih Müslim’e başsağlığı dilemiş!

Habertürk'ün program sunucusu Hülya Hökenek'in PYD'nin eski eşbaşkanı Salih Müslim'e başsağlığı dilediği mesajları ortaya çıktı.

Habertürk sunucusu Hülya Hökenek PYD’li Salih Müslim’e başsağlığı dilemiş!

Mesut Barzani ile çekildikleri fotoğrafı paylaşan ve “Peşmerge sevilmez mi?” yorumu yapan Hülya Hökenek’in skandal bir paylaşımı ortaya çıktı. Terör örgütü PYD'nin eski eşbaşkanı Salih Müslim’in oğlunun YPG saflarında çatışırken öldürülmesinin ardından başsağlığı dileyen Hökenek, işgal altındaki bölgeye de “güvende olsun” mesajı paylaştı.

Hökenek, 9 Ekim 2013 tarihinde Kürtçe yazılmış bir tivit attı. Hökenek PKK’ya yakın biri olduğu anlaşılan “idrs_pmk” adlı kullanıcının sözlerini alıntıladı. Paylaşımda, “Salih Müslim’in oğlu bugün savaşta hayatını kaybetti. Allah ona rahmet eylesin, ülke güvende olsun” sözleri yer aldı.


Hökenek’in paylaşımları bunlarla da sınırlı değil.

Hökenek, sosyal medya paylaşımlarında Kürt devleti vurguları da yapmış.


Hökenek'in Barzani ziyaretinden paylaştığı fotoğraf ise şöyle:

Etiketler; #habertürk #Hülya Hökenek #pkk #pyd #salih muslim
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