Hablemitoğlu ailesinden ilk açıklama

Ersin Barkın yaptığı açıklamalarda:

Bugün ajanslara düşen haberlere ve soruşturmaya dair değerledirmelerimizi 18.12.2019 tarihinde saat 11:00'da Neorama İş Merkezi/CBT Hukuk Bürosu'nda basın mensuplarıyla paylaşacağız.

Soruşturma kapsamında yakalanan kişiye dair başından bu yana bilgi sahibi olmamıza karşın, dosyadaki gizlilik kararına olan saygımız ve adı geçen kişinin iade sürecinin devam etmesi nedeniyle herhangi bir açıklamada bulunmadık.

Adı geçen kişinin suikasta dair bilgi sahibi olabileceği konusunda dosyada önemli dayanaklar bulunmaktadır.Bu anlamda,dosyamız kapsamında yakalanan kişinin,siyasi mültecilik talebinin reddedilip bir an evvel ülkemize getirilmesi önemlidir.

Ancak gerek Ukrayna'daki süreç,gerekse şüphelinin Türkiye'de başka dosyalarda da adının geçmesi iade sürecinin sonuçsuz kalabileceğine dair tarafımızı kuşkuya sürüklemektedir.Bu kuşkunun ortadan kaldırılması ancak her iki devletin iade dosyasını kararlı takibiyle mümkündür.