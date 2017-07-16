Şırnak’ın Silopi İlçesi yakınlarında bulunan Habur Sınır Kapısı’nda pasaport sistemindeki sorun nedeniyle giriş ve çıkışlar durdu. Saat 03.00’ten itibaren sistemin çalışmaması nedeniyle Türkiye ve Irak tarafında uzun araç ve insan kuyruğu oluştu.

Habur Sınır Kapısı’nda pasaport sisteminde görülen sorun nedeniyle Türkiye’ye giriş ve çıkışlar saat 03.00’ten itibaren yapılamaz oldu.



Ortaya çıkan sorun nedeniyle sınırın Türkiye ve Irak tarafından uzun araç ve insan kuyrukları oluştu.



Sorunun ne zaman gidericeği konusunda yetkililer tarafından açıklama yapılmazken, bunaltıcı sıcakta sınır kapısında bekleyenler, sorunun bir an önce çözülmesini istedi.



TIR ve özel araç kuyruğu dışında otobüslerdeki sürücüler de yolcuları ilesınır kapısında sistemin açılmasını bekliyor.

