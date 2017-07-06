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Hafriyat kamyonu denetimi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, son dönemlerde hafriyat kamyonlarının trafik ihlali şikayetleri üzerine Şile'de denetim yaptı. Kurallara uymayan sürücüler hakkında cezai işlem uygulandı.

Hafriyat kamyonu denetimi

İstanbul'da son zamanlarda artan hafiryat kamyonlarının trafik ihlali şikayetleri üzerine il jandarma ekipleri denetim yaptı.

Şile yolu Ömerli mevkii üzerinde yapılan denetimlerde kurallara uymayan hafriyat kamyonları tek tek durduruldu.

Durdurulan bazı sürücüler çamurlu olan plakaları temizletildiği görüldü. Denetimlerde "Drone" adı verilen uçan kamera da kullanıldı.

Kurallara uymayan sürücüler hakkında işlem yapıldı.

Bazı kamyon şöforleri denetimlerin sıklıkla yapılmasını talep etti.

Şile yolu üzerinde 2017 yılında meydana gelen 42 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 64 kişi de yaralandı. 


       ulusal.com.tr
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Etiketler; #istanbul #İl Jandarma Komutanlığı #trafik ihlali
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