MECLİS Genel Kurulu’nda kabul edilen “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Kanunu” kapsamında; 1924 yılında çıkartılan ve haftada bir gün tatil yapılmasını zorunlu kılan “Hafta Tatili Hakkındaki Kanun”un kaldırılması tartışmalarına neden oldu. Pek çok kişi haftalık tatilin kaldırılacağını, bazılarıysa resmi hafta tatilinin pazar günü yerine başka bir güne alınacağını iddia etti. Aydınlık Gazetesi'nden Murat Şimşek, tartışılan bu değişikliği konunun uzmanı Aydınlık gazetesi yazarı Yıldırım Koç’a sordu.

MECLİS Genel Kurulu’nda kabul edilen “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Kanunu” kapsamında; 1924 yılında çıkartılan ve haftada bir gün tatil yapılmasını zorunlu kılan “Hafta Tatili Hakkındaki Kanun”un kaldırılması tartışmalarına neden oldu. Pek çok kişi haftalık tatilin kaldırılacağını, bazılarıysa resmi hafta tatilinin pazar günü yerine başka bir güne alınacağını iddia etti. Aydınlık Gazetesi'nden Murat Şimşek, tartışılan bu değişikliği konunun uzmanı Aydınlık gazetesi yazarı Yıldırım Koç’a sordu.



FAZLA ÇALIŞMA ONAYA BAĞLI



Koç, “Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun”da pazar gününün tatil olduğunu hatırlatıyor. Haftalık tatilin kalkmadığını belirten Koç, aynı maddenin hem Türk Borçlar Kanunu’nda hem 4857 sayılı İş Kanunu’nda olduğunu belirtiyor.



Bu değişikliğin gerekçesinin hafta sonu izin alma olayıyla bağlantılı olduğunu belirten Koç, şu bilgileri paylaştı:



“İşçilerin haftada 6 günden fazla çalışmasını işçinin onayına bağlayan madde İş Kanunu’nda var. Kanunda haftada 45 saat çalışan işçinin haftalık izin (ücretli hafta tatili hakkı) kullanacağı belirtiliyor.



BENZER MADDELER BAŞKA KANUNDA VAR



Hafta tatili sadece ‘Hafta Tatili Hakkında Kanun’da yer almıyor. ‘Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’, hafta tatilinin pazar günü olduğunu ve hafta tatili verileceğini belirtiyor. Benzer maddeler 4857 sayılı İş Kanunu’nda ve Türk Borçlar Kanunu’nda da var. İşveren işçiye diğer günler izin verebilir ama haftalık resmi tatil ‘pazar’dır.



Eskiden pazar günleri çarşılar kapanırdı. Şimdi fiilen pazar günleri dükkanlar açılabiliyor. Hükümetin bunu kaldırma nedeni; pazar günü işyerlerinin açılacağı zaman belediyelerden izin alınmasını engellemek için. Hafta tatili kalkıyor demek yanlış. İş Kanunu’nda, işçilere haftada en az bir gün kesintisiz 24 saat hafta tatili verilmesi gerektiği belirtiliyor.”



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