Akıncı Üssü davasında sanıklar, kontrollü darbe iddiasıyla kendisini savundu. Eski Tuğgeneral Hakan Evrim, darbenin bilindiğini ancak önlem alınmadığını ileri sürdü. Evrim, gerekli tedbirlerin alınmadığı iddiasıyla komuta kademesini suçladı.

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Kontrollü darbe iddiası Akıncı Üssü davasında sanıkların savunmasına dayanak oluşturdu.



Sanıklar komuta kademesini "suça dahil etme" taktiğini de sürdürdü.



Davanın 13'üncü celsesi eski 4'üncü Ana Jet Üs Komutanı Hava Tuğgeneral Hakan Evrim'in savunma ve çapraz sorgusuyla devam etti. Sanık Evrim, darbe sırasında ikna olmayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a "Sizi kanaat önderimiz Gülen'le görüştürürüz" demişti.



Hakan Evrim, darbe girişimine ilişkin MİT'e ihbar geldiğini, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının olaylardan önce kalkışmayı haber aldığını ileri sürdü. Sanık Evrim, haber alınmasına rağmen komuta kademesini gerekli tedbirleri almamakla suçladı.



Darbenin her açıdan başarısız olması için yapılmış bir girişim olduğunu öne süren FETÖ sanığı Evrim, kalkışmayı "Son derece amatörce planlanmış, mantık dışı, TSK teamüllerine aykırı bir garabetler manzumesi" olarak niteledi.



İkinci kez hakim karşısına çıkan Hakan Evrim, hakkındaki bütün iddiaları reddetti. Evrim daha önce de Genelkurmay Çatı davasında hakim karşısına çıkmıştı.



Eski Albay Fatih Yarımbaş'ın da çapraz sorgusu yapıldı. Sanık Yarımbaş, Akıncı Üssü'nde yakalanmış, dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'yı alıkoymaya çalışmıştı. "Aksakallı'yı nereye götürecektiniz sorusuna" FETÖ sanığı Yarımbaş "Bilmiyorum" yanıtını verdi, Aksakallı'yı kaçırmaya değil, korumaya çalıştığını öne sürdü.



Fatih Yarımbaş, "Semih Terzi'nin cep telefonunda, 'Zekai'yi alamadılar. Fatih takipte' şeklinde mesaj var, buna ne diyeceksiniz?" sorusu üzerine, "Bu mesajın benimle bir ilgisi yok. O Fatih ben olmak zorunda değilim" dedi. Sorunun ikinci kez sorulmasının ardından sanık Yarımbaş yanıt vermek istemediğini söyledi.





ulusal.com.tr

