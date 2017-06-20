Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nce (ÇOMÜ) Hakan Şükür'e verilen fahri doktora unvanı geri alındı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nce (ÇOMÜ) Hakan Şükür'e verilen fahri doktora unvanı geri alındı.



Rektörlük'ten yapılan açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan eski milletvekili ve futbolcu Hakan Şükür'e, 2012 yılında fahri doktora unvanı verildiği belirtildi.



Kararın, ÇOMÜ senatosunca alındığının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde devlet ve diğer kurumlar içerisinde gayri meşru bir şekilde yapılanmış FETÖ ile ilişkisi konusunda kamuoyunda ve üniversitemizde oluşmuş kanaat nedeni ile üniversitemiz senatosunun 2012 yılındaki kararı ile Hakan Şükür'e verilmiş olan fahri doktora unvanının geri alınmasına oy birliği ile karar verildi."