İlk kararname ile Anayasa değişikliği uyarınca kapatılan askeri mahkemelerde görevli 65 askeri hakim adli ve idari yargı hakim ve savcı olarak görevlendirildi.
Diğer iki kararname ise adli ve idari yargı mensuplarına ilişkin oldu. 40 adli yargı, 5 ise idari yargı mensubunum görev yer değiştirildi.
Bu isimlerin bir kısım daha önce açığa alınan hakim ve savcılardan mesleğe iade edilenlerden olduğu belirtildi.
Ayrıntılar gelecek...
Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi 3 farklı sürpriz kararnameye imza attı
İlk kararname ile Anayasa değişikliği uyarınca kapatılan askeri mahkemelerde görevli 65 askeri hakim adli ve idari yargı hakim ve savcı olarak görevlendirildi.
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