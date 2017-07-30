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Hakkari Çukurca'da 1 asker şehit oldu

Şehidin cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı

Hakkari Çukurca'da 1 asker şehit oldu

Hakkari'de bir asker, kaza kurşunuyla şehit oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hakkari-Van karayolunun güvenliğini sağlamak amacıyla Çukurca ilçesi Testere Dağı yakınlarında görev yapan askeri personellerin değişimi esnasında bir asker, yanlışlıkla Deniz Piyade Sözleşmeli Er Semih Akyıldız'ı silahla yaraladı. 

Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan Akyıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. 

Şehit için uğurlama töreni

Şehit Akyıldız için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi. Törene Vali Vekili Bekir Abacı, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından naaşı tören alanına getirilen şehidin öz geçmişi okundu.

Törende okunan duanın ardından şehidin cenazesi memleketine uğurlandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #şehit #Hakkari
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