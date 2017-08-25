Hastanede panik!
Hastanede panik!
Rusya'dan dikkat çeken Suriye açıklaması
Rusya'dan dikkat çeken Suriye açıklaması
Trump'ın iadesini istediği papaz tutuklandı
Trump'ın iadesini istediği papaz tutuklandı
Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç'tan iddialara yanıt
Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç'tan iddialara yanıt

Hakkari Çukurca'da PKK'dan yol işçilerine saldırı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında iş makinesiyle yol yapım çalışması yürüten işçilere, PKK'lı teröristlerce Irak'ın kuzeyinden roketatarlı saldırı düzenlenmesi sonucu bir kişi yaralandı. saldırının gerçekleştirildiği bölgede 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Çukurca'da PKK'dan yol işçilerine saldırı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında iş makinesiyle yol yapım çalışması yürüten işçilere, PKK'lı teröristlerce Irak'ın kuzeyinden roketatarlı saldırı düzenlenmesi sonucu bir kişi yaralandı, saldırının ardından gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Üzümlü köyü yakınlarında iş makineleriyle yol yapım çalışması yürüten işçilere, PKK'lı teröristlerce Irak'ın kuzeyinden roketatarlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, bir işçi şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralı işçi, Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, sınırın Irak tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca 3 roketli saldırı gerçekleştirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan saldırı neticesinde bir işçi şarapnel yaralanmasına maruz kalmıştır. Saldırının gerçekleştirildiği bölge yoğun ateş altına alınmış, yapılan telsiz konuşmalarından bir bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale geldiği anlaşılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda bir bölücü terör örgütü mensubunun daha etkisiz hale getirildiği tespit edilmiş olup, toplamda 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." 


Kaynak: AA
Etiketler; #saldırı #pkk #çukurca #Hakkari
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: Gözaltılar var
Sonraki Haber
Cezaevi personeli fiili hizmet zammı alabilecek
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.