Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında iş makinesiyle yol yapım çalışması yürüten işçilere, PKK'lı teröristlerce Irak'ın kuzeyinden roketatarlı saldırı düzenlenmesi sonucu bir kişi yaralandı. saldırının gerçekleştirildiği bölgede 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında iş makinesiyle yol yapım çalışması yürüten işçilere, PKK'lı teröristlerce Irak'ın kuzeyinden roketatarlı saldırı düzenlenmesi sonucu bir kişi yaralandı, saldırının ardından gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Üzümlü köyü yakınlarında iş makineleriyle yol yapım çalışması yürüten işçilere, PKK'lı teröristlerce Irak'ın kuzeyinden roketatarlı saldırı düzenlendi.



Saldırıda, bir işçi şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralı işçi, Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Valilikten yapılan açıklamada, sınırın Irak tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca 3 roketli saldırı gerçekleştirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:



"Yapılan saldırı neticesinde bir işçi şarapnel yaralanmasına maruz kalmıştır. Saldırının gerçekleştirildiği bölge yoğun ateş altına alınmış, yapılan telsiz konuşmalarından bir bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale geldiği anlaşılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda bir bölücü terör örgütü mensubunun daha etkisiz hale getirildiği tespit edilmiş olup, toplamda 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."