Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde işçileri, sık sık hedef alan teröristler bu kez de Hakkari Çukurca'da yol yapım çalışmasındaki emekçilere ateş açtı. 1 işçi yaralandı. 1 PKK'lı da etkisiz hale getirildi

0 0 0 0

Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla ağır darbe alan teröristler, Hakkari'de işçileri hedef aldı.



Çukurca Üzümlü köyü yakınlarında iş makineleriyle yol yapım çalışması yürüten işçilere, PKK'lı teröristler, 3 roketli saldırı düzenledi.



Saldırıda, 1 işçi şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralı işçi, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Güvenlik güçleri anında saldırının yapıldığı noktayı ateş altına aldı. Örgüt üyelerinin aralarında yaptığı telsiz konuşmalarından 1 örgüt üyesinin öldürüldüğü belirlendi.



Bölgede operasyonlar devam ediyor.



ulusal.com.tr