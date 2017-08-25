Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla ağır darbe alan teröristler, Hakkari'de işçileri hedef aldı.
Çukurca Üzümlü köyü yakınlarında iş makineleriyle yol yapım çalışması yürüten işçilere, PKK'lı teröristler, 3 roketli saldırı düzenledi.
Saldırıda, 1 işçi şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralı işçi, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Güvenlik güçleri anında saldırının yapıldığı noktayı ateş altına aldı. Örgüt üyelerinin aralarında yaptığı telsiz konuşmalarından 1 örgüt üyesinin öldürüldüğü belirlendi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
ulusal.com.tr
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde işçileri, sık sık hedef alan teröristler bu kez de Hakkari Çukurca'da yol yapım çalışmasındaki emekçilere ateş açtı. 1 işçi yaralandı. 1 PKK'lı da etkisiz hale getirildi
Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla ağır darbe alan teröristler, Hakkari'de işçileri hedef aldı.
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