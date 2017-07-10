Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 2’inci Hudut Tugay Komutanlığı’na bağlı Orman Hudut Tabur Komutanlığı'na terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nde Orman Hudut Tabur Komutanlığı'na PKK'lı teröristlerce yapılan havanlı saldırıda 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.



Hakkari Valiliği'den yapılan açıklamada, bugün Çukurca İlçesi 2’nci Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Orman Hudut Tabur Komutanlığına bölücü terör örgütü mensuplarınca havanla ateş açıldı.



Saldırıda 1 asker şehit olurken, 2 asker yaralandı.



Yaralı askerler Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.



TSK'DAN AÇIKLAMA



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Çukurca'da şehit olan askerle ilgili açıklama yapıldı.



Açıklama şu şekilde:



Hakkâri İli Çukurca İlçesi, 2’nci Hudut Tugay Komutanlığı Ormanlı/Şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Peker Üs Bölgesine 10 Temmuz 2017 tarihinde bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından havan atışlarıyla saldırıda bulunulmuştur. Söz konusu saldırı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralı silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilerek gerekli müdahaleler yapılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz.



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