Hakkari'de 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari bölgesinde yürütülen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.



Açıklamaya göre, Şemdinli ilçesinde PKK'lıların saldırısında bir asker yaralandı. Hastaneye kaldırılan asker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.



Bakanlık şehidin ailesine ve Türk Milleti'ne başsağlığı diledi.



Bölgede operasyonlar devam ediyor.

ulusal.com.tr