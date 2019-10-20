banner1198

banner1199

banner1197

Hakkari'de 1 asker şehit oldu

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde PKK’lıların saldırısında bir Mehmetçik şehit oldu. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar sürüyor.

GÜNDEM 20.10.2019, 12:02 20.10.2019, 13:52
Hakkari'de 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari bölgesinde yürütülen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Şemdinli ilçesinde PKK'lıların saldırısında bir asker yaralandı. Hastaneye kaldırılan asker,  tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Bakanlık şehidin ailesine ve Türk Milleti'ne başsağlığı diledi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

 ulusal.com.tr

#Hakkari #şemdinli #Milli Savunma Bakanlığı
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P