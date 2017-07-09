Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Dağlıca yolu üzerinde bulunan Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nın girişindeki polis noktasına eylem girişiminde bulunan bölücü terör örgütü PKK mensuplarından 2'sinin Kobra aracı ile tespit edilerek etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Saldırıda bir polis memurunun hafif yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı ve saldırıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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