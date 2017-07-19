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Hakkari'de 2 terörist öldürüldü

Hakkari'nin Şemdinli kırsalı, teröristlerden temizleniyor. Bölgede sağlanan sıcak temasta 1 terörist öldürüldü. Telsiz dinlemelerinde ise 1 teröristtin yaralı olduğu öğrenildi.

Hakkari'de 2 terörist öldürüldü

Hakkari'de 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Şemdinli'nin Habeşti bölgesinde 7'nci Kolordu Komutanlığı Sorumluluk sahasında, teröristlerle sıcak temas sağlandı.

1 terörist etkisiz hale getirildi. Telsiz dinlemelerinde ise 1 teröristtin yaralı olduğu tespit edildi. Yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 2 el bombası, 1 sırt çantası, 1 kaleşnikof piyade tüfeği ve bu silaha ait 5 dolu şarjör ile bol miktarda gıda malzemesi bulundu.

Van'da ise eylem hazırlığında olan 1 terörist,  polisin "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verince çatışma çıktı.  

Çıkan çatışmada terörist üzerindeki silah ve teçhizatla birlikte ölü ele geçirildi. Teröristte ve örgüte yardım yataklık yapan 11 şüpheli gözaltına alındı.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Hakkari #terörist #şemdinli #yaralı
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