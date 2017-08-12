Hakkari'de 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 14.45'te Şemdinli Balkayalar Dağı'nda İHA ile tespit edilen 5 teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Görevlerini başarıyla tamamlayan savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.
TSK bilgilendirmesi şu şekilde:
12 Ağustos 2017 saat 14.45 de Şemdinli Balkayalar Dağında İHA ile tespit edilen beş terörist icra edilen hava harekatı ile etkisiz hale getirilmiştir.
Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir.
ulusal.com.tr
Hakkari'nin Şemdinli Balkayalar Dağı'nda İHA ile tespit edilen 5 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 5 terörist etkisiz hale getirildi.
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