Şırnak'ın Beytüşşebap kırsalında taaruz helikopterlerinin hava destekli süren operasyonlarda 6 terörist öldürüldü. Bölgede operasyonlar sürüyor.

23'ncü Sınır Tümen Komutanlığı sahasında bulunan Şırnak'ın Beytüşşebap kırsalına helikopter destekli operasyon devam ediyor.



Jandarma Komando birlikleri ile PKK'lılar arasında ilk sıcak temas sabah 8'de yaşandı. Çıkan çatışmada 2'si kadın 6 terörist öldürüldü. Bölgede operasyonlar sürüyor.



Bu arada terör örgütünden kaçışlar da sürüyor.







Bitlis'in merkeze bağlı Narlıdere köyü Kasrik mevkisine gelen 1 terörist, güvenlik korucularına teslim oldu. Teröristin Arnos Mordem Rezan kod adlı E.K. olduğunun tespit edildi.



Öte yandan dün de Irak'ın Kuzeyinden kaçan 4 terörist güvenlik güçlerine teslim olmuştu.



Siirt'in Baykan ilçesinde ise teröristler sivil bir aracın içersinde bulunan askerlere uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Araçta bulunan 1 asker şehit oldu, 1 uzman çavuş ve 1 güvenlik korucusu yaralandı.



Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.









6 Teröristle beraber:

1 adet M-4 Piyade Tüfeği,

1 adet Dragunov (Kanas) Keskin Nişancı Tüfeği,

4 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği,

1 adet Gece Görüş Dürbünü,

1 adet Tablet Bilgisayar,

50 adet elektrikli fünye,

11 adet El Bombası,

200 adet Kalaşnikof mühimmatı,

100 adet Dragunov (Kanas) mühimmatı,

100 adet 5.56 Piyade Tüfeği mühimmatı,

15 adet hazırlanmış EYP,

1 adet Sırt Telslzl,

3 adet El Telsizi ele geçirilmiştir.



ulusal.com.tr





