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Hakkari'de 7 PKK'lı terörist öldürüldü

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi Piniçeken bölgesi yakınlarına düzenlene hava harekatında 7 PKK'lı terörist öldürüldü.

Hakkari'de 7 PKK'lı terörist öldürüldü

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi Piniçeken bölgesi yakınlarına düzenlene hava harekatında 7 PKK'lı terörist öldürüldü.

Yüksekova'nın Pirinçeken bölgesi Irak kuzeyi tarafında mağara önünde 7 PKK'lı teröristin görüntüsünün alınması üzerine insansız hava aracı (İHA) ile takibe alındı.

Yapılan takibin ardından hava harekatı düzenlenerek uçaklarla bölge ateş altına alındı.

Yapılan ateş sonucu 7 terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Hakkari #Yüksekova #pkk
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