HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi Piniçeken bölgesi yakınlarına düzenlene hava harekatında 7 PKK'lı terörist öldürüldü.

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi Piniçeken bölgesi yakınlarına düzenlene hava harekatında 7 PKK'lı terörist öldürüldü.



Yüksekova'nın Pirinçeken bölgesi Irak kuzeyi tarafında mağara önünde 7 PKK'lı teröristin görüntüsünün alınması üzerine insansız hava aracı (İHA) ile takibe alındı.



Yapılan takibin ardından hava harekatı düzenlenerek uçaklarla bölge ateş altına alındı.



Yapılan ateş sonucu 7 terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.