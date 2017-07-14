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Hakkari'de bir terörist teslim oldu

Hakkari'de bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Hakkari'de bir terörist teslim oldu

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin, PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarının devam ettiği belirtildi. 

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz merkez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Zap Jandarma Karakol Komutanlığına bir erkek bölücü terör örgütü mensubu silahsız ve teçhizatsız olarak teslim olmuştur. Şahsın yapılan sorgulamasında 'kayıp şahıs' olarak arandığı tespit edilmiş olup, konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."


Kaynak: AA
Etiketler; #Hakkari #pkk #terörist #teslim
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