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Hakkari'de bir terörist yakalandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir teröristin sahte kimlikle yakalandığı bildirildi.

Hakkari'de bir terörist yakalandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir teröristin sahte kimlikle yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Hakkari ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik müşterek çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda Şemdinli ilçesinde, bölücü terör örgütünün Suriye'deki kolu içerisinde silahlı faaliyet gösteren kadın teröristin sahte kimlikle yakalandığı ifade edilen açıklamada, teröristin, gerekli adli tahkikatın yürütülmesi amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne intikal ettirildiği kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Hakkari #şemdinli
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