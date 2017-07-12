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Hakkari'de bir terörist yakalandı

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir teröristin yakalandığı bildirildi.

Hakkari'de bir terörist yakalandı

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir teröristin yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda merkeze bağlı Çimenli mevkisinde terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyon neticesinde bir bölücü terör örgütü mensubu silahsız olarak yakalanmıştır. Yapılan yer gösterme faaliyeti neticesinde, AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, bu silaha ait şarjör ve 25 fişek, kıyafet ve şemsiye ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."


Kaynak: AA
Etiketler; #Hakkari #terörist yakalandı
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