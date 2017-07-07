Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda merkeze bağlı Ceylanlı köyü Doğanlı mezrası kırsalında operasyon düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Operasyon esnasında 3 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiştir. Çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bir bölücü terör örgütü mensubu ise yaralı kaçmıştır. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarıyla AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, M-4 piyade tüfeği, gece ve gündüz görüş dürbünleri ile 2 el bombası ele geçirilmiştir. Yaralı olarak kaçan bölücü terör örgütü mensubunu bulmak için geniş çaplı operasyon devam etmekte olup, konuyla ilgili adli tahkikat devam sürmektedir."
ulusal.com.tr
Hakkari'de, bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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