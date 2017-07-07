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Hakkari'de çatışma çıktı! Valilikten açıklama

Hakkari'de, bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Hakkari'de çatışma çıktı! Valilikten açıklama

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda merkeze bağlı Ceylanlı köyü Doğanlı mezrası kırsalında operasyon düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyon esnasında 3 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiştir. Çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bir bölücü terör örgütü mensubu ise yaralı kaçmıştır. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarıyla AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, M-4 piyade tüfeği, gece ve gündüz görüş dürbünleri ile 2 el bombası ele geçirilmiştir. Yaralı olarak kaçan bölücü terör örgütü mensubunu bulmak için geniş çaplı operasyon devam etmekte olup, konuyla ilgili adli tahkikat devam sürmektedir."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ceylanlı #Hakkari
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