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Hakkari'de saldırı hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari kırsalına düzenlenen hava harekatında, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bir terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de saldırı hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Hakkari kırsalına düzenlenen hava harekatında, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bir terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, dün gece Hakkari kırsalına Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendi.

Operasyon kapsamında, bölücü terör örgütüne ait iki silah mevzi ve depo olarak kullanılan bir mağara imha edildi, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bir terörist etkisiz hale getirildi.

Harekatın ardından bölgede hasar tespit çalışmalarının devam ettiği duyuruldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Hakkari #saldırı
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