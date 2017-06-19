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Hakkari'de terör operasyonu

Çukurca ilçesinde biri füze taşıyan PKK'lı 2 terörist operasyonla etkisiz hale getirildi

Hakkari'de terör operasyonu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde biri füze taşıyan 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerince ilçenin Pirinçeken köyü yakınlarında 2 terörist tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Pirinçeken köyüne doğru ilerleyen ve birinin füze taşıdığı değerlendirilen 2 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiştir. İnsansız hava aracıyla takibine devam edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu F-16 savaş uçaklarıyla yapılan hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."


Kaynak: AA
Etiketler; #terörist #operasyon #Hakkari #çukurca
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