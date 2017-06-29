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Hakkari'de terör operasyonu

Hakkari'de, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Keri Dağı bölgesinde tespit edilen 3 terörist, düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildi

Hakkari'de terör operasyonu

Hakkari'de, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Keri Dağı bölgesindeki 3 terörist güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Keri Dağı bölgesinde insansız hava aracı ile terörist görüntüsü alınması üzerine, bölgeye hava operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #terör operasyonu #Hakkari
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