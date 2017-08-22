Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Çobanpınar köyünde askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettiği belirtildi.
Patlama sonucu 2 askerin hafif yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralı askerlerin Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı, olayla ilgili tahkikatın devam ettiği vurgulandı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Çobanpınar köyünde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 2 askeri personel yaralandı.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Çobanpınar köyünde askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettiği belirtildi.
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