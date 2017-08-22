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Hakkari'de terör saldırısı: 2 asker yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Çobanpınar köyünde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 2 askeri personel yaralandı.

Hakkari'de terör saldırısı: 2 asker yaralı

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Çobanpınar köyünde askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettiği belirtildi.

Patlama sonucu 2 askerin hafif yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralı askerlerin Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı, olayla ilgili tahkikatın devam ettiği vurgulandı.

Etiketler; #valilik #Yüksekova #Hakkari
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