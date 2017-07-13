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Hakkari'de terör saldırısı: 4 yaralı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerce tuzaklanan mayının infilak etmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Hakkari'de terör saldırısı: 4 yaralı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerce tuzaklanan mayının infilak etmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Derecik beldesine bağlı Ortaklar köyündeki Silo Yaylası'nda terör örgütü PKK tarafından araziye tuzaklanan mayın patladı.

Patlamada bölgede pancar toplayan 4 kişi yaralandı.

Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Teröristlere yönelik operasyon sürüyor.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #hakkari terör saldırısı #şemdinli #terörist #tuzak mayın #infilak #yaralı
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