Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerce tuzaklanan mayının infilak etmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerce tuzaklanan mayının infilak etmesi sonucu 4 kişi yaralandı.



Derecik beldesine bağlı Ortaklar köyündeki Silo Yaylası'nda terör örgütü PKK tarafından araziye tuzaklanan mayın patladı.



Patlamada bölgede pancar toplayan 4 kişi yaralandı.



Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.



Teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

