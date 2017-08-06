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Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada 1 polis şehit oldu

Hakkâri'nin Kilise Tepe mevkiinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada özel harekat polisi Erhan Konuk şehit oldu. Konuk'un naaşı Van'da düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'ya gönderildi.

Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada 1 polis şehit oldu

Hakkâri'de 1 özel harekât polisi şehit oldu.

Şemdinli'nin Kilise Tepe mevkiinde su deposu civarında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada özel harekat polisi Erhan Konuk şehit oldu, 1 polis de yaralandı.

Şehit Konuk'un naaşı Van'da düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'ya gönderildi. 

Yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamada," Çıkan çatışmada bir polis memuru şehit olmuştur, bir polis memuru ise hayati tehlikesi bulunmayacak şekilde yaralanmıştır. Yaralı polis memurunun tedavisi sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmış olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Hakkari #şemdinli #pkk #terörle mücadele
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