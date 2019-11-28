Hakkari'den acı haber! 2 asker şehit oldu
İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu 2 askerin şehit olduğunu bildirdi.
GÜNDEM 28.11.2019, 09:20 28.11.2019, 09:48
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Davul Tepe üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelinin şehit olduğu belirtilerek "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize sabır ve başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.
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