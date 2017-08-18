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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir korucu şehit oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde el yapımı patlayıcı infilak etti. Bir korucu şehit oldu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir korucu şehit oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde el yapımı patlayıcı infilak etti. Bir korucu şehit oldu.

Etiketler; #Hakkari #şemdinli #şehit
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