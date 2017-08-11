Türk Silahlı Kuvvetlerince, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Karadağ Latedem Tepe bölgesinde tespit edilen üç terörist etkisiz hale getirildi, bir Doçka silahı imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Hakkari Şemdinli Karadağ bölgesindeki operasyona dair bilgilendirmede bulundu. Bilgilere göre, düzenlenen operasyonda bu sabah Karadağ Latedem tepe bölgesinde tespit edilen üç terörist ve bir doçka silahı icra edilen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde buluna Karadağ bölgesinde 40 santigrat derece hava sıcaklığı ve 3300 metre rakım ve güç arazi koşullarında düzenlenen operasyona dair bilgiler verildi.



Verilen bilgilere göre, bu sabah Karadağ'daki Latedem tepe bölgesinde tespit edilen üç terörist ve bir Doçka silahı icra edilen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.



Aynı operasyon kapsamında, Ziyaret ve Cami Tepe bölgelerinde yapılan arama-tarama faaliyetinde 30 metre uzunluğunda dört odalı ve 5 metre uzunluğunda tek odalı suni olarak yapılmış iki mağara bulundu.



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Mağaralarda bulunarak imha edilenler şu şekilde:



Bir adet doçka namlusu,

Bir adet Biksi namlusu,

5 kutusu açılmamış olmak üzere 1800 adet doçka mühimmatı,

1 adet roketatar mühimmatı,

Bir adet jeneratör,

İki adet akü,

8 adet büyük tüp,

7 celikan mazot,

Mağara üzerine sabitlenmiş bir paratoner,

Muhtelif Örgütsel Döküman,

Bir miktar yaşam malzemesi.



TSK tarafından ayrıca bazı fotoğraflar da paylaşıldı.



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