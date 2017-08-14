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Hakkari Şemdinli'de patlama: 2 işçi hayatını kaybetti

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde polisler için yapılan kalekola malzeme taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından daha önceden döşenen el yapımı patlayıcı inflak ettirildi. Patlamada, 2 işçi hayatını kaybetti

Hakkari Şemdinli'de patlama: 2 işçi hayatını kaybetti

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde polisler için yapılan kalekola malzeme taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından daha önceden döşenen el yapımı patlayıcı inflak ettirildi. Patlamada, 2 işçi hayatını kaybetti

Olay, bugün sabah saatlerinde Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan İncesu Köyü Elda Mevkii'nde meydana geldi.

Kalekola malzeme taşıyan kamyonetin geçişi sırasında, PKK'lı teröristler tarafından önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı inflak ettirildi.

Patlamada 2 işçi hayatını kaybetti.

Güvenlik güçleri, bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #patlama #şemdinli #Hakkari
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