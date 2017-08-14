HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde polisler için yapılan kalekola malzeme taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından daha önceden döşenen el yapımı patlayıcı inflak ettirildi. Patlamada, 2 işçi hayatını kaybetti
Olay, bugün sabah saatlerinde Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan İncesu Köyü Elda Mevkii'nde meydana geldi.
Kalekola malzeme taşıyan kamyonetin geçişi sırasında, PKK'lı teröristler tarafından önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı inflak ettirildi.
Patlamada 2 işçi hayatını kaybetti.
Güvenlik güçleri, bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.
HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde polisler için yapılan kalekola malzeme taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından daha önceden döşenen el yapımı patlayıcı inflak ettirildi. Patlamada, 2 işçi hayatını kaybetti
HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde polisler için yapılan kalekola malzeme taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından daha önceden döşenen el yapımı patlayıcı inflak ettirildi. Patlamada, 2 işçi hayatını kaybetti
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