HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde polisler için yapılan kalekola malzeme taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından daha önceden döşenen el yapımı patlayıcı inflak ettirildi. Patlamada, 2 işçi hayatını kaybetti

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HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde polisler için yapılan kalekola malzeme taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından daha önceden döşenen el yapımı patlayıcı inflak ettirildi. Patlamada, 2 işçi hayatını kaybetti



Olay, bugün sabah saatlerinde Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan İncesu Köyü Elda Mevkii'nde meydana geldi.



Kalekola malzeme taşıyan kamyonetin geçişi sırasında, PKK'lı teröristler tarafından önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı inflak ettirildi.



Patlamada 2 işçi hayatını kaybetti.



Güvenlik güçleri, bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

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