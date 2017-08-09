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Hakkari Valiliği'nden açıklama

Hakkari Valiliği, Şemdinli'de PKK'lı teröristlerce bir polisin şehit edildiği saldırının ardından ateşin geldiği değerlendirilen bölgelerde bazı şüphelilerin gözaltına alındığını, direnen şahısların da zor kullanılarak derdest edildiğini bildirdi.

Hakkari Valiliği'nden açıklama

Hakkari Valiliği, Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce bir polisin şehit edildiği saldırının ardından ateşin geldiği değerlendirilen bölgelerde bazı şüphelilerin gözaltına alındığını, direnen şahısların da zor kullanılarak derdest edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerince Şemdinli'nin Altınsu Mahallesi'nde 5 Ağustos günü icra edilen operasyon esnasında açılan ateş sonucu bir polis memurunun şehit olduğu anımsatıldı.
Bunun üzerine ateşin geldiği değerlendirilen bölgelerde bulunan şüpheli şahısların hukuka uygun olarak gözaltına alındığı ancak bu esnada güvenlik güçlerine direnen şahısların da yetkililer dahilinde zor kullanılarak derdest edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Daha sonra gözaltına alınırken darbedildikleri iddiasıyla savcılık makamına müracaat eden 10 vatandaşımızın işlemleri devam etmekte olup bunlar arasında kadın bulunmamaktadır. Ayrıca kusuru olan personel tespit edilirse haklarında gerekli tahkikat da yapılacaktır. Bunun dışında bazı haber ajanslarında ve sosyal medyada güvenlik güçlerinin vatandaşlarımıza işkence yaptığı yönündeki haberler tamamen asılsızdır ve terör örgütünün propagandasını yapma maksadını taşımaktadır."

Etiketler; #Hakkâri Valiliği #açıklama
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