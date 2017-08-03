Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3, Mardin'de de bir el yapımı patlayıcı imha edildi.
Genelkurmay Başkanlığından, yurt içi olaylara ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Buna göre, güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramalarında, Mardin Mazıdağı'nda bir, Yüksekova'da da 3 olmak üzere 4 el yapımı patlayıcı imha edildi.
Diyarbakır Dicle'de ise arazi aramalarında bir el dürbünü, 36 tabanca fişeği ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Güvenlik güçleri ayrıca, Şanlıurfa Ceylanpınar ve Van İpekyolu'nda tespit ettikleri toplam 4 el bombasını da imha etti.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3, Mardin'de de bir el yapımı patlayıcı imha edildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3, Mardin'de de bir el yapımı patlayıcı imha edildi.
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