Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince, Yüksekova ilçesi kırsalında hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda, kış hazırlıkları içerisindeki 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
3 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
ulusal.com.tr
Hakkari Yüksekova ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin, kış hazırlıkları içerisinde olduğu kaydedildi. Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.