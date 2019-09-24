Hakkari Yüksekova ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin, kış hazırlıkları içerisinde olduğu kaydedildi. Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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