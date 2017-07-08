Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığına 08 Temmuz gecesi 02.00 sıralarında üç teröristin sızma girişiminde bulunduğu açıklandı.

Hakkari Valiliği, Yüksekova ilçesindeki Büyükçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığına 08 Temmuz tarihinde 02.00 sıralarında üç teröristin sızma girişiminde bulunduğunu duyurdu.



Teröristlerin kobra araç ve termal kameralarla tespit edildiği belirtilen açıklamada, teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla bölgenin yoğun ateş altına alındığı ifade edildi.



Açılan ilk ateşte bir teröristin etkisiz hale getirildiğinin aktarıldığı açıklamanın devamı şu şekilde:



Bölgede yapılan arama ve tarama faaliyeti esnasında saat 04.00 sıralarında 2(iki) bölücü terör örgütü mensubu ile tekrar temas sağlanmış, çıkan çatışma sonucunda 1(bir) bölücü terör örgütü mensubu yaralı olarak, 1(bir) bölücü terör örgütü mensubu ise sağ olarak kaçmıştır. Yapılan arama ve tarama faaliyetinde;



- 2(iki) adet RPG-7 roketatar silahı

- 2(iki) adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah

- 5(beş) adet RPG-7 roketatar mühimmatı

- 4(dört) adet el bombası

- 2(iki) adet termal şemsiye ele geçirilmiştir.



Kaçan bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması amacıyla geniş çaplı operasyon devam etmekte olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.



ulusal.com.tr